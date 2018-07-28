Ученые выявили связь между окрашиванием волос и раком молочной железы

Эксперты провел сравнительный анализ данных и выявил связь между частым окрашиванием волос и смертельно опасным недугом. Оказалось, что женщины, которые окрашивали свои волосы синтетическими красителями чаще шести раз в год на 14% чаще страдали от онкологии.Медик констатировал наличие статистической связи от влияния красителя на волосы и появлением рака молочной железы. Он настоятельно посоветовал снизить количество процедур по окрашиванию волос о шести раз в год максимум.Профессор также заявил, что, выбирая краску для волос необходимо отдавать предпочтение в пользу тех, которые содержат минимальное количество ароматических аминов. Краски на растительной основе вреда в себе не несут, отметил он.