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Ученые выявили связь между окрашиванием волос и раком молочной железы

Женщины любят красить волосы, но чем чаще они это делают, тем больше риск возникновения рака молочной железы. С таким категоричным заявлением выступил профессор Кефан Мокбел из лондонской клиники Princess Grace Hospital.

Ученые выявили связь между окрашиванием волос и раком молочной железы

Эксперты провел сравнительный анализ данных и выявил связь между частым окрашиванием волос и смертельно опасным недугом. Оказалось, что женщины, которые окрашивали свои волосы синтетическими красителями чаще шести раз в год на 14% чаще страдали от онкологии.

Медик констатировал наличие статистической связи от влияния красителя на волосы и появлением рака молочной железы. Он настоятельно посоветовал снизить количество процедур по окрашиванию волос о шести раз в год максимум.

Профессор также заявил, что, выбирая краску для волос необходимо отдавать предпочтение в пользу тех, которые содержат минимальное количество ароматических аминов. Краски на растительной основе вреда в себе не несут, отметил он.
 
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Наука
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 15:00
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