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В сетях свидетели события опубликовали уникальные фото Кровавой Луны

В сетях свидетели события опубликовали уникальные фото Кровавой Луны. Самое продолжительное затмение века позволило им наблюдать за Красной планетой без специальных приборов.

Ученые тоже следили за космическими процессами в это время, а люди сразу фиксировали их на камеры, делясь своими впечатлениями с юзерами. Такое событие происходит раз в 25 лет, когда светило противостоит Марсу, а Луна находится на близком расстоянии от нашей планеты.

В сетях свидетели события опубликовали уникальные фото Кровавой Луны


Пока специалисты считают, что из 225 затмений только 85 аналогов будут полными. Жители Дальнего Востока увидели необычное и красивое зрелище ранним утром, но некоторые лица считают его страшным вестником грядущих негативных событий для человечества.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:45
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