В сетях свидетели события опубликовали уникальные фото Кровавой Луны

Ученые тоже следили за космическими процессами в это время, а люди сразу фиксировали их на камеры, делясь своими впечатлениями с юзерами. Такое событие происходит раз в 25 лет, когда светило противостоит Марсу, а Луна находится на близком расстоянии от нашей планеты.Пока специалисты считают, что из 225 затмений только 85 аналогов будут полными. Жители Дальнего Востока увидели необычное и красивое зрелище ранним утром, но некоторые лица считают его страшным вестником грядущих негативных событий для человечества.