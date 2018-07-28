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В Сети появилась тайная переписка Алены Савкиной и Ильи Яббарова

Участник реалити-шоу «Дом-2» не оставляет попыток вернуть расположение своей возлюбленной Алены Рапунцель.

В Сети появилась тайная переписка Алены Савкиной и Ильи Яббарова

На просторах Сети появились скриншоты переписок Ильи Яббарова и Алены Савкиной, на которых молодой человек просит прощения у будущей матери его ребенка и клянется ей в своих чувствах.

Илья пытается наладить отношения с возлюбленной. Вот только девушка пока не дает ему шансов на воссоединение. Рапунцель-младшая по сей день обижена на Яббарова, ведь он снова предал ее, переписываясь с экс-участницей «Дома-2» Дашей Осенковой.

Тем не менее, Илья не скрывает надежды на прощение беременной избранницы. Несмотря на то, что он устраивает для Алены сюрпризы и говорит теплые слова, мужчина еще и шлет ей сообщения любовного характера.

В Сети появилась тайная переписка Алены Савкиной и Ильи Яббарова

В Сети появились скриншоты переписок участников телестройки. Судя по всему, они попали к близким кого-то из пары, а затем оказались в Сети.
В своих сообщениях Илья пишет Алене стихи, а также умоляет простить его и дать еще один шанс.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:02
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