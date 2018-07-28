В Сети появилась тайная переписка Алены Савкиной и Ильи Яббарова

На просторах Сети появились скриншоты переписок Ильи Яббарова и Алены Савкиной, на которых молодой человек просит прощения у будущей матери его ребенка и клянется ей в своих чувствах.Илья пытается наладить отношения с возлюбленной. Вот только девушка пока не дает ему шансов на воссоединение. Рапунцель-младшая по сей день обижена на Яббарова, ведь он снова предал ее, переписываясь с экс-участницей «Дома-2» Дашей Осенковой.Тем не менее, Илья не скрывает надежды на прощение беременной избранницы. Несмотря на то, что он устраивает для Алены сюрпризы и говорит теплые слова, мужчина еще и шлет ей сообщения любовного характера.В Сети появились скриншоты переписок участников телестройки. Судя по всему, они попали к близким кого-то из пары, а затем оказались в Сети.В своих сообщениях Илья пишет Алене стихи, а также умоляет простить его и дать еще один шанс.