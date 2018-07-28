Ученые: Опасные пищевые добавки могут погубить будущее поколение детей

Производители не всегда учитывают данный фактор, а также могут маскировать добавки по своему усмотрению. Эксперты особое внимание уделили эндокринным дисрапторам, влияющим на гормоны, которые опасны для детского организма. Также есть невидимые добавки, выделяющиеся из упаковки или контактирующие с продуктами на производстве.Ученые отметили, что потребители даже не догадываются, что может находиться в товаре. Самым худшим веществом стал BPA, что также относится к фталатам и перхлорату. Кроме того, токсины содержаться в полиэтиленовых упаковках и консервных банках с антикоррозийным покрытием, которое может стать бомбой замедленного действия.