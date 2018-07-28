Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC дебютирует 4 сентября

Авто презентуют в Стокгольме в рамках мероприятия me Convention, посвящённого окружающей среде. В свою очередь концепт, непосредственно на котором базируется серийная версия электрокроссовера Mercedes-Benz EQC, представили впервые на Парижском автосалоне в 2016 году. Стоит отметить, что прототип комплектуется двумя электродвигателям на 402 л.с. Авто оборудовали АКБ на 70 кВт/ч, за счёт которого электрокар может преодолеть до 500 км пути. Авто до первой «сотни» разгоняется за 5 сек. Компания в последние годы тестировала электрокроссовер версии Mercedes-Benz EQC в условии сурового холода либо экстремальной жары. Эксперты кроме моторов проверили работоспособность систем авто.Первые поставки версии Mercedes-Benz EQC на территории Европы должны начаться в будущем году. Пока отсутствуют данные, появится ли новая версия на авторынке РФ.