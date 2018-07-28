Уфолог опубликовал на YouTube видео с изображениями НЛО возле Солнца

Внеземные корабли находились на разном расстоянии от светила, но были искусственного происхождения. Автор отметил, что это не помехи спутников, что также относится к солнечным частицам или метеоритам. Все НЛО имеют сложную структуру, а также изменяют свою траекторию полета, стараясь не покидать незримое энергетическое поле.Автор сюжета давно наблюдает за технологиями пришельцев, взлетающих с поверхности звезды, чтобы потом совершать невероятные маневры в космическом пространстве. Раньше он видел качественные материалы, но потом агентство стало показывать людям другие аналоги, ссылаясь на неисправности в оборудовании и природные процессы.