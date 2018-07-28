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Уфолог опубликовал на YouTube видео с изображениями НЛО возле Солнца

Уфолог опубликовал на YouTube видео с изображениями НЛО возле Солнца. Он внимательно изучил материалы NASA и заметил объекты, имеющие различные формы и внушительные размеры.

Уфолог опубликовал на YouTube видео с изображениями НЛО возле Солнца


Внеземные корабли находились на разном расстоянии от светила, но были искусственного происхождения. Автор отметил, что это не помехи спутников, что также относится к солнечным частицам или метеоритам. Все НЛО имеют сложную структуру, а также изменяют свою траекторию полета, стараясь не покидать незримое энергетическое поле.



Автор сюжета давно наблюдает за технологиями пришельцев, взлетающих с поверхности звезды, чтобы потом совершать невероятные маневры в космическом пространстве. Раньше он видел качественные материалы, но потом агентство стало показывать людям другие аналоги, ссылаясь на неисправности в оборудовании и природные процессы.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:45
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