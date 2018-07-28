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Свидетели события из разных стран мира сообщили в сетях о появлении в небе различных НЛО

Свидетели события из разных стран мира сообщили в сетях о появлении в небе различных НЛО. Они запечатлели объекты на камеру и опубликовали видео на YouTube.

Свидетели события из разных стран мира сообщили в сетях о появлении в небе различных НЛО


Житель Бангора утром ехал на машине по улице, обратив внимание на странное свечение в воздухе. Затем он увидел внеземной корабль пришельцев в форме сигары, который не имел крыльев и медленно парил в небе, после чего стал набирать скорость, чтобы скрыться за облаками.



Аналогичная ситуация произошла с канадцем из Шарлоттауна, наблюдавшим за появившимся из пустоты НЛО. Он не издавал звуков и быстро растворился в воздухе, а на небе остался длинный белый след. Американцы тоже были удивлены полетом овальных технологий гуманоидов, освещающих территорию яркими прожекторами. Они внешне немного напоминали зефир и промчались перед людьми на большой скорости.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:30
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