Свидетели события из разных стран мира сообщили в сетях о появлении в небе различных НЛО

Житель Бангора утром ехал на машине по улице, обратив внимание на странное свечение в воздухе. Затем он увидел внеземной корабль пришельцев в форме сигары, который не имел крыльев и медленно парил в небе, после чего стал набирать скорость, чтобы скрыться за облаками.Аналогичная ситуация произошла с канадцем из Шарлоттауна, наблюдавшим за появившимся из пустоты НЛО. Он не издавал звуков и быстро растворился в воздухе, а на небе остался длинный белый след. Американцы тоже были удивлены полетом овальных технологий гуманоидов, освещающих территорию яркими прожекторами. Они внешне немного напоминали зефир и промчались перед людьми на большой скорости.