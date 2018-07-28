Специалисты выбрали лучшие современные ноутбуки для студентов

По-прежнему Dell XPS 13 является лучшим ноутбуком для ОС Windows. Девайс обладает неплохим дизайном и практически безрамочным дисплеем. Ноутбук является лёгким, портативным, с удобной клавиатурой. В свою очередь Microsoft Surface Laptop подходит для тех, кто любит урезанную версию Windows 10 S, разработанную специально для школьников. MSI GS65 Stealth Thin следует выбрать для мощных игр, а также использования видеоредакторов. Это очень лёгкий игровой ноутбук, который довольно долго держит батарею. Dell G3 15 является не таким хорошим, однако стоит на 1 000 долларов меньше. Asus Chromebook Flip C302 можно приобрести за 500 долларов. Основным его недостатком является ОС Chrome OS. Но на ноутбук загрузить можно приложения из Google Play.Любителям «яблочной» техники предлагается MacBook Pro. Эксперты рекомендуют студентам тринадцатидюймовую версию без сенсорной панели типа Touch Bar.