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Российский бомбардировщик потопил корабль в акватории Каспийского моря

Российский бомбардировщик в акватории Каспийского моря потопил корабль. В Сеть выложили видео с учений, проводимых в Каспийском море. Там проходит испытание бомбардировщика Су-34.

Российский бомбардировщик потопил корабль в акватории Каспийского моря


Использовав ракету Х-31А, бомбардировщик СУ-34 уничтожил корабль, являвшийся обычной мишенью. В свою очередь ракета Х-31А весит 100 кг, а также разгоняться может до 1 000 км/сек. Бомбардировщик собираются в дальнейшем применять для уничтожения потенциальных вражеских военных кораблей, транспортных/десантных судов. Этим учением управляет генерал Виктор Севостьянов. Стоит отметить, что он объединил авиацию, сухопутные войска, флот и массу техники, к примеру, 10 кораблей, а также около 40 самолетов. Данные учения стартовали 17 июля. При этом видео о том, как проходят испытания оружия, в Сети появилось только сейчас в виде небольшого отчёта. На видео видно, какие именно команды отдает генерал, а также какие маневры осуществляет пилот бомбардировщика, для потопления корабля.



Раньше западные СМИ сообщали, что бомбардировщик СУ-34 представляет собой в современном мире одно из лучших военных оборудований.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 13:00
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