ИИ научили отлично писать «шекспировские сонеты»

Нейронная сеть провела анализ полученного материала, а также начала писать стихи своего сочинения. Разработчики после этого показали литературным критикам созданные ИИ сонеты. Они не смогли оригинал отличить от подделки. Ряд опытных специалистов смогли только постановить, что работы нейросети являются менее эмоциональными, а также более логичными. Эксперты отмечают, что сонеты ИИ в некоторых моментах превосходят возможности людей. Программисты научили искусственный интеллект обрабатывать по трем параметрам тексты Шекспира.Машина проводила анализ тип языка, рифмы, структуры. На выходе получился довольно достойный материал. В свою очередь литературные критики оценили и похвалили работу ИИ. Машины составляют в данном случае рифмы лучше, чем люди. Специалисты поражаются хорошему результату ИИ в творческой сфере. Отличные поэты из серой массы выделяются тем, что нарушают существующие правила языка, делая это очень красиво и элегантно. ИИ при этом действует логично, однако он также отлично сочиняет «шекспировский сонеты».