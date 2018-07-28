АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кромешная тьма среди белого дня может возникнуть из-за открытия параллельных миров и испытания внеземного оружия
EUR 73.34 USD 62.97
Курс валют на 28.07.2018

Российские ученые разработали состав «пластиковых антител» для борьбы с раком

Группой ученых, под управлением Николая Барлева, заведующего лабораторией клеточного сигналинга Московского физико-технического института, завершены испытания, в результате которых специалисты успешно определили возможности антител из полимеров уничтожать раковые клетки. Теперь специалисты приступят к созданию лекарств нового уровня, направленных на борьбу с болезнью.

Новым препаратам планируется послужить в качестве достойной альтернативы уже созданным антителам. При этом, способности NanoMIP направленны на уничтожение белков-рецепторов раковых клеток, отвечающих за распознавание факторов роста, которые поступают из внешней окружающей среды, а так же влияют на развитие опухолей. Причем эти полимеры будут использованы для точечной доставки лекарственных средств.
Российские ученые разработали состав «пластиковых антител» для борьбы с раком


Как отметили ученые, опыты показали эффективность и преимущество препаратов на основе антител по сравнению с аналогами, которые так же дороги в производстве и сложны в разработке. Нестабильность препаратов, требует дозировки, при этом вводятся они регулярно. Отмечается слишком дорогая стоимость всех этапов лечения. При этом у NanoMIP практически нет этих недостатков. В отличие от биомолекул, на стабильность не влияют такие условия среды как кислотность и температура, что позволяет использовать больше возможностей при назначении курса лечения.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 12:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Свидетели события из разных стран мира сообщили в
Специалисты выбрали лучшие современные ноутбуки
Российский бомбардировщик потопил корабль в
Около 33% российских автовладельцев ремонтируют
ИИ научили отлично писать «шекспировские сонеты»
Российские ученые разработали состав «пластиковых
Данные Google Docs опять попали в выдачу «Яндекса»
Модель Анастасия Решетова рассказала о своём
YouTube адаптируется теперь под различные
Приложение Dashlane 6 отслеживает утечку данных в
В Сети появилась тайная переписка Алены Савкиной
В РФ осенью приедет бюджетный рамный пикап JAC T6
Постаревший вид звезды «Универа» поразил фанатов
Сергей Шнуров призывает пить, курить и выходить
«АвтоВАЗ» будет снова оснащать модели LADA
Новый налог: Минпромторг введет сбор на утиль
Евгений Осин продает квартиру в Москве за 30
Библейский Эдем был инкубатором для прародителей
Минэкономики: Крым попросил 125 млрд рублей на
Кромешная тьма среди белого дня может возникнуть
Google удаляет из Google Play все
Экс-возлюбленная Николая Баскова захотела, чтобы
Трояны атаковали на бухгалтерских сайтах более
Китайцы начали продажи нового кроссовера SWM G01,
Ученые определили у муравьев наличие
Искусственный интеллект научился предсказывать
Исследователь Тайлер Глокнер нашел на фото Луны
Тизер Huawei Note 10 подтвердил батарею ёмкостью
Экс-сотрудник Пентагона Дэвид Ши хочет знать
Стартап выращивает мясо мышей для кошек
Просмотреть все новости