Российские ученые разработали состав «пластиковых антител» для борьбы с раком

Новым препаратам планируется послужить в качестве достойной альтернативы уже созданным антителам. При этом, способности NanoMIP направленны на уничтожение белков-рецепторов раковых клеток, отвечающих за распознавание факторов роста, которые поступают из внешней окружающей среды, а так же влияют на развитие опухолей. Причем эти полимеры будут использованы для точечной доставки лекарственных средств.Как отметили ученые, опыты показали эффективность и преимущество препаратов на основе антител по сравнению с аналогами, которые так же дороги в производстве и сложны в разработке. Нестабильность препаратов, требует дозировки, при этом вводятся они регулярно. Отмечается слишком дорогая стоимость всех этапов лечения. При этом у NanoMIP практически нет этих недостатков. В отличие от биомолекул, на стабильность не влияют такие условия среды как кислотность и температура, что позволяет использовать больше возможностей при назначении курса лечения.