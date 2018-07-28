АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кромешная тьма среди белого дня может возникнуть из-за открытия параллельных миров и испытания внеземного оружия
EUR 73.34 USD 62.97
Курс валют на 28.07.2018

Данные Google Docs опять попали в выдачу «Яндекса»

В некоторых изданиях журналисты сообщили про то, что опять данные Google Docs очутились в поисковой выдаче компании «Яндекс», при этом под удар поставив многих юзеров.

Данные Google Docs опять попали в выдачу «Яндекса»


Представители «Яндекса» раньше приносили уже свои извинения за такого рода оплошность, которую исправили в краткие сроки. Но по всей видимости не все бреши в поисковой безопасности были закрыты, потому что «Яндекс» в расширенном поиске информации выдаёт документы популярного портала Google Docs непосредственно по запросам «зарплата» и «график». Стоит напомнить, что предыдущая утечка персональной информации в начале июля текущего года, когда специалисты «Яндекса» сообщили пользователям, что индексированию подвержены только те страницы в интернете, которые предварительно небыли защищены пользовательской авторизацией.

Компании вследствие ряда исполнений приходилось закрыть ненадолго доступ к поиску по документам, которые хранятся на серверах известной корпорации Google.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Свидетели события из разных стран мира сообщили в
Специалисты выбрали лучшие современные ноутбуки
Российский бомбардировщик потопил корабль в
Около 33% российских автовладельцев ремонтируют
ИИ научили отлично писать «шекспировские сонеты»
Российские ученые разработали состав «пластиковых
Данные Google Docs опять попали в выдачу «Яндекса»
Модель Анастасия Решетова рассказала о своём
YouTube адаптируется теперь под различные
Приложение Dashlane 6 отслеживает утечку данных в
В Сети появилась тайная переписка Алены Савкиной
В РФ осенью приедет бюджетный рамный пикап JAC T6
Постаревший вид звезды «Универа» поразил фанатов
Сергей Шнуров призывает пить, курить и выходить
«АвтоВАЗ» будет снова оснащать модели LADA
Новый налог: Минпромторг введет сбор на утиль
Евгений Осин продает квартиру в Москве за 30
Библейский Эдем был инкубатором для прародителей
Минэкономики: Крым попросил 125 млрд рублей на
Кромешная тьма среди белого дня может возникнуть
Google удаляет из Google Play все
Экс-возлюбленная Николая Баскова захотела, чтобы
Трояны атаковали на бухгалтерских сайтах более
Китайцы начали продажи нового кроссовера SWM G01,
Ученые определили у муравьев наличие
Искусственный интеллект научился предсказывать
Исследователь Тайлер Глокнер нашел на фото Луны
Тизер Huawei Note 10 подтвердил батарею ёмкостью
Экс-сотрудник Пентагона Дэвид Ши хочет знать
Стартап выращивает мясо мышей для кошек
Просмотреть все новости