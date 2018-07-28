Данные Google Docs опять попали в выдачу «Яндекса»

Представители «Яндекса» раньше приносили уже свои извинения за такого рода оплошность, которую исправили в краткие сроки. Но по всей видимости не все бреши в поисковой безопасности были закрыты, потому что «Яндекс» в расширенном поиске информации выдаёт документы популярного портала Google Docs непосредственно по запросам «зарплата» и «график». Стоит напомнить, что предыдущая утечка персональной информации в начале июля текущего года, когда специалисты «Яндекса» сообщили пользователям, что индексированию подвержены только те страницы в интернете, которые предварительно небыли защищены пользовательской авторизацией.Компании вследствие ряда исполнений приходилось закрыть ненадолго доступ к поиску по документам, которые хранятся на серверах известной корпорации Google.