Модель Анастасия Решетова рассказала о своём плохом самочувствии

Анастасия Решетова обладает фигурой, ставшей её визитной карточкой. Однако многие поклонники модели уверяют, что она прибегла к излишкам пластических операций, без которых она выглядела не хуже.Хирургические вмешательства не единственный способ оставаться в форме, Анастасия Решетова регулярно посещает тренажёрный зал и следит за своим питанием. Своими результатами модель постоянно делится со своими поклонниками, но как выяснилось, они имеют и обратную сторону.Недавно Анастасия Решетова опубликовала снимок с пугающим описанием, девушка жаловалась на исчезновение желания к еде и быструю потерю веса и сил, при этом она ещё и занимается. Однако поклонники не услышали жалоб девушки на плохое самочувствие. Под другими фотографиями модели фанаты оставляют комплименты, так как она не похожа на анорексичку, изнурённую диетами.