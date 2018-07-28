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Модель Анастасия Решетова рассказала о своём плохом самочувствии

Модель Анастасия Решетова рассказала поклонникам, на какие жертвы приходится идти красавицам ради успеха в карьере. Модель поделилась своим плохим самочувствием.

Модель Анастасия Решетова рассказала о своём плохом самочувствии


Анастасия Решетова обладает фигурой, ставшей её визитной карточкой. Однако многие поклонники модели уверяют, что она прибегла к излишкам пластических операций, без которых она выглядела не хуже.

Хирургические вмешательства не единственный способ оставаться в форме, Анастасия Решетова регулярно посещает тренажёрный зал и следит за своим питанием. Своими результатами модель постоянно делится со своими поклонниками, но как выяснилось, они имеют и обратную сторону.

Недавно Анастасия Решетова опубликовала снимок с пугающим описанием, девушка жаловалась на исчезновение желания к еде и быструю потерю веса и сил, при этом она ещё и занимается. Однако поклонники не услышали жалоб девушки на плохое самочувствие. Под другими фотографиями модели фанаты оставляют комплименты, так как она не похожа на анорексичку, изнурённую диетами.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 11:45
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