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YouTube адаптируется теперь под различные пропорции видео

Теперь YouTube адаптируется под разные пропорции видео. Нет больше чёрной рамки вокруг видео. Это заметно особенно по вертикальным роликам, которые снимаются на смартфон.

YouTube адаптируется теперь под различные пропорции видео


В YouTube такая функция доступна была с марта этого года в рамках мобильного приложения. Теперь её внедрили для пользователей заходящих на видеохостинг с персонального компьютера. Видео раньше должно было обладать пропорциями 16:9. В случае прочих параметров пространство заполнялось чёрным цветом. Помимо разрешения разных данных по ширине/высоте, разработчики YouTube также сдвинули описание. Теперь оно размещается внизу, и любителям это читать потребуется пользоваться прокруткой. Видеоролики, имеющие размер 16:9, увеличились в размерах. Из этого следует, что в целом описания видео сдвинуты были вниз. Если пользователь любит читать через них, тогда ему, возможно, понадобится немного больше прокручивать.

Музыкальных клипов, которые сняты в вертикальном варианте, не коснулось данное обновление. Для адаптирования их пропорции нужна дополнительная редактура.
 
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Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 11:30
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