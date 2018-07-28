YouTube адаптируется теперь под различные пропорции видео

В YouTube такая функция доступна была с марта этого года в рамках мобильного приложения. Теперь её внедрили для пользователей заходящих на видеохостинг с персонального компьютера. Видео раньше должно было обладать пропорциями 16:9. В случае прочих параметров пространство заполнялось чёрным цветом. Помимо разрешения разных данных по ширине/высоте, разработчики YouTube также сдвинули описание. Теперь оно размещается внизу, и любителям это читать потребуется пользоваться прокруткой. Видеоролики, имеющие размер 16:9, увеличились в размерах. Из этого следует, что в целом описания видео сдвинуты были вниз. Если пользователь любит читать через них, тогда ему, возможно, понадобится немного больше прокручивать.Музыкальных клипов, которые сняты в вертикальном варианте, не коснулось данное обновление. Для адаптирования их пропорции нужна дополнительная редактура.