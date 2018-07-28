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В РФ осенью приедет бюджетный рамный пикап JAC T6

Осенью текущего года в рамках отечественного авторынка выйдет новая китайская версия пикапа JAC T6. Транспортные средства поставляться будут в Россию из Казахстана.

В РФ осенью приедет бюджетный рамный пикап JAC T6


В свою очередь первая партия рамных современных пикапов JAC T6 прибыла уже в РФ для прохождения сертификации, получения ОТТС. Основой грузового авто выступает рамная надёжная конструкция лестничного типа. Модель имеет следующие габариты5315х1830х1815 мм. При этом грузоподъемность JAC T6 составляет 820-900 кг. Китайская версия пикапа предлагается в РФ с двумя бензиновыми 2-литровыми турбодвигателями: дизельным на 138 л.с. и бензиновым на 190 л.с. Оба силовых агрегата сочетаются с шестидиапазонной «механикой», которая передаёт крутящий момент на обе оси. Базовая версия пикапа имеет задний привод.

Список оснащения JAC T6 включает две подушки безопасности, круиз-контроль, системы EBD и ABS, зеркала с электроприводом/обогревом, климат-контроль, мультимедийную систему с тачскрином, 17-дюймовые диски.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 11:00
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