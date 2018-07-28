Постаревший вид звезды «Универа» поразил фанатов

После участия в «Универе» прошло уже 10 лет, за это время Андрей Гайдулян заметно «сдал». Сейчас актёру 34 года и он снимается в сериале «СашаТаня». При этом поклонники Андрея Гайдуляна отмечают, что он выглядит старше своих лет.После публикации снимка с постером, поклонники были поражены тем, что в сериале о молодой паре играют актёры, которых нельзя назвать молодыми. В частности, Андрею Гайдуляну 34 года, а актрисе Валентине Рубцовой, которая в сериале снимается в роли возлюбленной, уже 40 лет.Зрители отметили, что актёры не соответствуют тем образам, которые они играют. По мнению фанатов, Андрею Гайдуляну нужно удивлять новыми образами, а не держаться за прошлую славу.