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Постаревший вид звезды «Универа» поразил фанатов

Актёр Андрей Гайдулян выложил в сеть фотографию на фоне постера с героем «Универа». Актёр пошутил, что если он причешется, то станет похож на Сашу Сергеева из сериала.

Постаревший вид звезды «Универа» поразил фанатов


После участия в «Универе» прошло уже 10 лет, за это время Андрей Гайдулян заметно «сдал». Сейчас актёру 34 года и он снимается в сериале «СашаТаня». При этом поклонники Андрея Гайдуляна отмечают, что он выглядит старше своих лет.

После публикации снимка с постером, поклонники были поражены тем, что в сериале о молодой паре играют актёры, которых нельзя назвать молодыми. В частности, Андрею Гайдуляну 34 года, а актрисе Валентине Рубцовой, которая в сериале снимается в роли возлюбленной, уже 40 лет.

Зрители отметили, что актёры не соответствуют тем образам, которые они играют. По мнению фанатов, Андрею Гайдуляну нужно удивлять новыми образами, а не держаться за прошлую славу.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:45
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