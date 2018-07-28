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Сергей Шнуров призывает пить, курить и выходить на пробежку

Лидер коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал снимок с пробежки. Певец заявил, что вредные привычки можно совмещать с «полезными».

Сергей Шнуров призывает пить, курить и выходить на пробежку


Сергей Шнуров под своим новым снимком агитирует курить, пить, заниматься сексом, а также выходить на пробежку. Артист и ранее делился собственными публикациями с пробежки, однако тогда он стоял рядом с бомжами, которых он называл «своими детьми». Подтянутый и спортивный исполнитель песен признался, что сейчас он готовится в полумарафону. Странно видеть Шнурова, который призывает заниматься спортом, потому что во многих композициях группы «Ленинград» осуждается здоровый образ жизни. К примеру, в хите коллектива «В Питере – пить» говориться о алкогольно-наркотическом туризме по городам России.


Сергей Шнуров призывает пить, курить и выходить на пробежку


Пост Шнура в течение семнадцати часов сумел собрать свыше 166 тысяч отметок «Нравится» и свыше 1,3 тысяч комментариев от многочисленных фанатов знаменитости.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 10:30
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