Сергей Шнуров призывает пить, курить и выходить на пробежку

Сергей Шнуров под своим новым снимком агитирует курить, пить, заниматься сексом, а также выходить на пробежку. Артист и ранее делился собственными публикациями с пробежки, однако тогда он стоял рядом с бомжами, которых он называл «своими детьми». Подтянутый и спортивный исполнитель песен признался, что сейчас он готовится в полумарафону. Странно видеть Шнурова, который призывает заниматься спортом, потому что во многих композициях группы «Ленинград» осуждается здоровый образ жизни. К примеру, в хите коллектива «В Питере – пить» говориться о алкогольно-наркотическом туризме по городам России.Пост Шнура в течение семнадцати часов сумел собрать свыше 166 тысяч отметок «Нравится» и свыше 1,3 тысяч комментариев от многочисленных фанатов знаменитости.