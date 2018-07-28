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«АвтоВАЗ» будет снова оснащать модели LADA «безвтыковыми» двигателями

Современные ВАЗовские двигатели теряют довольно быстро способность переносить обрыв специального ремня ГРМ без последствий. Вследствие этого российский автогигант принял решение вернуться к «безвтыковым» моторам.

«АвтоВАЗ» будет снова оснащать модели LADA «безвтыковыми» двигателями


В таких двигателях в случае обрыва ремня ГРМ клапаны не «втыкаются» в итоге в поршни, так как в их днищах имеются специальные проточки. Раньше «АвтоВАЗ» использовал данные моторы, однако производитель после их модернизации не может уже гарантировать, что клапаны после «встречи» с поршнями не загнутся. Автогигант теперь решил вернуться опять к «безвтыковым» моторам. Компания Federal Mogul, которая является поставщиком «АвтоВАЗ», научилась делать с выточками (цековками, лунками) в днище. Новые поршни будут использовать сразу в ряде ВАЗовских моторов: 8-клапанном ВАЗ-11186 на 87 л.с., 16-клапанных ВАЗ-21126 на 98 л.с., ВАЗ-21127 на 106 л.с. Модернизированные моторы в данном случае получит семейство LADA Granta/Kalina.

Двигатель ВАЗ-21129 на 106 л.с., устанавливавшийся на LADA Vesta/ Xray, должен в ближайшем будущем также стать «безвтыковым». ВАЗ-21179 на 122 л.с. обновления не получит. Все модернизированные моторы представят в ходе московского автосалона.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 10:15
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