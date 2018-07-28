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Минэкономики: Крым попросил 125 млрд рублей на ремонт дорог

Из почти 15 тысяч километров автодорог Крымского полуострова только 3 тысячи километров соответствуют установленным в России стандартам - остальные разрушены за последние годы, а ремонтные работы ограничены "ямочным". Потому правительство Крыма предлагает направить на строительство и ремонт более 150 млрд рублей; из них 25 млрд рублей дадут местные власти.

Дороги Крыма находятся в плачевном состоянии и за последние годы улучшения не произошло, если не считать стратегических дорог, удобных для снабжения войск. По состоянию на 1 января 2018 года только четверть дорожного полотна соответствует федеральным нормам, остальные 80 процентов разрушены и по ним передвижение транспорта возможно только на малой скорости.

Минэкономики: Крым попросил 125 млрд рублей на ремонт дорог


Потому власти полуострова попросили у Москвы 125 млрд рублей для улучшения положения. В целом на эти цели планируется потратить еще 25 млрд рублей. Однако, как говорят экономисты, с учетом российской действительности, это лишь начало, потому что к окончанию работ эти суммы возрастают в два-три раза.
 
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Добавил: Valeriy Сегодня, 09:15
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