Евгений Осин продает квартиру в Москве за 30 миллионов

Несколько месяцев назад Евгений Осин на мотоцикле попал в аварию и получил сложный перелом руки. В связи травмой певец лишился возможности зарабатывать на жизнь. В то время как на лечение и бытовые нужды требуются деньги, а счёт в банке артиста уже опустошён.Финансовые трудности заставляют музыканта выставлять на продажу квартиру, в которой он проживает сейчас. По словам Евгения Осина, он одинок и большая жилплощадь ему не к чему, поэтому он решил продать свою квартиру и купить жильё поскромнее, а на разницу планирует жить пока не восстановит здоровье.Квартира музыканта имеет площадь сто квадратных метров, находится она в хорошем столичном районе неподалёку от ТТК. Стоимость подобных апартаментов в Москве достигает 30 миллионов рублей.