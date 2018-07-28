АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кромешная тьма среди белого дня может возникнуть из-за открытия параллельных миров и испытания внеземного оружия
EUR 73.34 USD 62.97
Курс валют на 28.07.2018

Евгений Осин продает квартиру в Москве за 30 миллионов

Певец Евгений Осин продаёт в Москве квартиру за 30 миллионов рублей. Артист заявил, что на этот шаг его вынуждают идти финансовые трудности.

Евгений Осин продает квартиру в Москве за 30 миллионов


Несколько месяцев назад Евгений Осин на мотоцикле попал в аварию и получил сложный перелом руки. В связи травмой певец лишился возможности зарабатывать на жизнь. В то время как на лечение и бытовые нужды требуются деньги, а счёт в банке артиста уже опустошён.

Финансовые трудности заставляют музыканта выставлять на продажу квартиру, в которой он проживает сейчас. По словам Евгения Осина, он одинок и большая жилплощадь ему не к чему, поэтому он решил продать свою квартиру и купить жильё поскромнее, а на разницу планирует жить пока не восстановит здоровье.

Квартира музыканта имеет площадь сто квадратных метров, находится она в хорошем столичном районе неподалёку от ТТК. Стоимость подобных апартаментов в Москве достигает 30 миллионов рублей.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«АвтоВАЗ» будет снова оснащать модели LADA
Новый налог: Минпромторг введет сбор на утиль
Евгений Осин продает квартиру в Москве за 30
Библейский Эдем был инкубатором для прародителей
Минэкономики: Крым попросил 125 млрд рублей на
Кромешная тьма среди белого дня может возникнуть
Google удаляет из Google Play все
Экс-возлюбленная Николая Баскова захотела, чтобы
Трояны атаковали на бухгалтерских сайтах более
Китайцы начали продажи нового кроссовера SWM G01,
Ученые определили у муравьев наличие
Искусственный интеллект научился предсказывать
Исследователь Тайлер Глокнер нашел на фото Луны
Тизер Huawei Note 10 подтвердил батарею ёмкостью
Экс-сотрудник Пентагона Дэвид Ши хочет знать
Стартап выращивает мясо мышей для кошек
Стоимость Xiaomi Mi Band 3 в России резко
Telegram внедряет сервис хранения документов всех
Внезапно выросшая 3-метровая скала на пляже
К 2050 году из-за глобального потепления погибнут
Google создан микропроцессор для алгоритмов
Пассажир самолета запечатлел на камеру три НЛО во
Обновление WhatsApp принесёт «боль» многим
Американка была напугана внешним видом гусеницы с
Эксперты пояснили, почему на смартфоне выгодно
Василиса Володина предсказала Денису Тену скорую
Официальная презентация электрокроссовера версии
Деми Мур завлекла в свои сети молодого клона
Объявлены расценки на новый электрокроссовер
Учёные: Зубная паста может вызвать диабет II типа
Просмотреть все новости