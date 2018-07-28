Экс-возлюбленная Николая Баскова захотела, чтобы певец нес ее на ручках
Экс-возлюбленная Николая Баскова Софи Кальчева устроила настоящую истерику в момент появления на красной дорожке в рамках фестиваля «Жара». Девушка требовала, чтобы Басков взял её на руки.
Николай Басков прибыл в Баку на фестиваль «Жара», чтобы встречать гостей на красной дорожке вместе с Яной Чуриковой. Однако церемония без скандала не обошлась, его учинила экс-возлюбленная Баскова. Софи Кальчева, когда увидела бывшего жениха, закатила истерику, она просила Баскова взять её на руки, потому что она плохо себя чувствует и не может идти. Девушка жаловалась на упадок сил и тошноту.
В свою очередь Николай Басков предложил Софи снять каблуки и идти самой. В ответ экс-возлюбленная певцы заявила, что у него нет совести. Затем девушка с этим же предложением обратилась к охраннику, после этого девушка перешла на шантаж и заявила, что упадёт на пол и будет лежать. Некоторые объяснили поведение Софи Кальчевой количеством выпитого алкоголя.