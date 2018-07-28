Ученые определили у муравьев наличие «переключателя» между рабочим и королевой

Лабораторией социальной эволюции университета Рокфеллера США, исследован РНК «мозга» у отдельно взятых семи видов муравьев, эксперимент провели на эусоциальных и живущих без королев муравьев, на примере которых удалось объяснить принцип деления на касты у насекомых. Специалистами установлено, что управляет данным видом особый ген – инсулин-подобный пептид ILP2, характер экспрессии которого и влияет на репродуктивную иерархию особей.Для рабочих муравьев она находится на низком уровне, а у королев, которые откладывают яйца, наоборот, повышенная. Ученые отмечают, что муравьи, лишенных королев, пример взят по виду Ooceraea biroi, находятся в зависимости от сигналов на концентрацию пептидов, поступающих от личинок. Биологами сделан вывод, королевы муравьев появились в результате перехода к истинной эусоциальности из тех особей, которые производили больше инсулина и лучше питались. Это заставило их потерять чувствительность к сигналам, поступающим от личинок.