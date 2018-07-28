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Китайцы начали продажи нового кроссовера SWM G01, имеющего итальянский дизайн

SWM Motors, которая принадлежит китайскому автогиганту Brilliance, а также Shineray Motorcycle приступили к продажам новой версии. Компактный кроссовер вариации выпустили на рынок от 79 900 до 152 000 юаней.

Китайцы начали продажи нового кроссовера SWM G01, имеющего итальянский дизайн


Модель этой весной дебютировала в Милане. Следует отметить, что дизайн китайского современного кроссовера был разработан в Италии. Новый SWM G01 в итоге существенно отличается от версий SWM X3, а также X7, которые присутствуют уже в линейке автобренда. Компактная версия кроссовера укомплектована полуторалитровым турбодвигателем, который способен генерировать 156 лошадиных сил. Силовая установка работает с шестискоростной «механикой» либо «автоматом». Для SWM G01 недоступным является полный привод.

В свою очередь SWM G01 оснащается 18-дюймовыми дисками, электронным стояночным тормозом, двузонным климат-контролем, системой запуска двигателя с кнопки, панорамным люком, электрорегулировкой передних сидений, кожаной обивкой салона, камерой кругового видеообзора, мультимедийным комплексом с десятидюймовым сенсорным экраном, виртуальной приборной панелью и многим другим.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 08:00
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