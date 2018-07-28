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Искусственный интеллект научился предсказывать рост растений по фотоснимкам

Российскими учеными разработана технология, способная предсказывать процессы развития растений, используя для этого изображения в 2D и 3D-форматах. Новинкой планируется повлиять на прибыльность сельского хозяйства, при этом рассматривается не только наша планета, но так же и космос.

Известны заявления ученых о необходимости ускорить работы по покорению Марса. Сотрудниками NASA уже запланировано, ориентировочно в 30-х годах, проведение запуска на Красную планету космической миссии. Подобное развитие событий поднимает актуальный вопрос о возможности выращивания овощей за пределами нашей Земли. Сотрудниками Сколтеха создана нейросеть, возможности которой позволяют спрогнозировать периоды развития растений по снимкам.
Искусственный интеллект научился предсказывать рост растений по фотоснимкам


В разработку технологию заложено использование фото, сделанное спутниками, а так же специальные сенсоры. Представили новинку на конференции IEEE. Технология самостоятельно может проанализировать все показания приборов, с последующим сообщением о составе удобрений, необходимых к использованию, причем отбор делается для каждой отдельной культуры, с целью получения высокого урожая.

Так же отмечается, что технология доступна для применения не только в условиях полей, но и в теплицах, а так же искусственных условиях существования на космических станциях. Главная отличительная черта метода - сочетание 3D и 2D-снимков. Ученые сначала использовали камеру трехмерного, а затем двухмерного отображения. В итоге получилась динамическая модель по росту растений. Специалисты использовали возможности ИИ, при этом «обученная» программа успешно сделала прогнозы относительно развития овощей.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:30
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