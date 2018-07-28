Исследователь Тайлер Глокнер нашел на фото Луны скрываемое NASA здание

Сейчас эксперт решил проверить фото, отслеживаемые сотрудниками NASA, используя для своих целей интернет – платформу. Он сразу обратил внимание на необычную конструкцию, которую нельзя увидеть, если смотреть фото под другим углом. Она выделяется на фоне лунного пейзажа и расположилась рядом с кратером, отбрасывая огромную тень.Также сооружение имеет отверстия для входа. Уфолог считает, что его могли построить пришельцы или агентство, предпочитающее скрывать информацию от людей. Скептики после просмотра ролика заговорили о спутнике и иллюзиях, но многие пользователи сетей были согласны с мнением автора сюжета.