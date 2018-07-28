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Исследователь Тайлер Глокнер нашел на фото Луны скрываемое NASA здание

Исследователь Тайлер Глокнер нашел на фото Луны скрываемое NASA здание. Он всегда изучает материалы агентства, а также замечает на них много загадочных внеземных артефактов.

Исследователь Тайлер Глокнер нашел на фото Луны скрываемое NASA здание


Сейчас эксперт решил проверить фото, отслеживаемые сотрудниками NASA, используя для своих целей интернет – платформу. Он сразу обратил внимание на необычную конструкцию, которую нельзя увидеть, если смотреть фото под другим углом. Она выделяется на фоне лунного пейзажа и расположилась рядом с кратером, отбрасывая огромную тень.



Также сооружение имеет отверстия для входа. Уфолог считает, что его могли построить пришельцы или агентство, предпочитающее скрывать информацию от людей. Скептики после просмотра ролика заговорили о спутнике и иллюзиях, но многие пользователи сетей были согласны с мнением автора сюжета.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:00
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