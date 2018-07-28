Экс-сотрудник Пентагона Дэвид Ши хочет знать результаты расследования в деле о гигантском НЛО

Он работал в данном направлении с конца 60-х годов, а также является агностиком, не интересующимся религией. Тогда были замечены различные объекты, описанные в документах проекта “Blue Book”, но потом власти сообщили, что не нашли следов НЛО.Однако сотрудники ведомства имели реальные доказательства и информацию о внеземных гостях, но чиновники предпочли скрыть правду от общества. Сейчас он хочет рассказать людям правду, а исследователи давно подозревали, что американские военные сотрудничают с гуманоидами и изучают их технологии, хотя такая версия не подтверждена официально.