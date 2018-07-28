АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шумеры: Наследники внеземной цивилизации или потомки убедийцев
EUR 73.34 USD 62.97
Курс валют на 28.07.2018

Экс-сотрудник Пентагона Дэвид Ши хочет знать результаты расследования в деле о гигантском НЛО

Экс-сотрудник Пентагона Дэвид Ши хочет знать результаты расследования в деле о гигантском НЛО. Во время беседы с журналистами он подчеркнул, что есть много доказательств посещения пришельцами территории Невады.

Он работал в данном направлении с конца 60-х годов, а также является агностиком, не интересующимся религией. Тогда были замечены различные объекты, описанные в документах проекта “Blue Book”, но потом власти сообщили, что не нашли следов НЛО.

Экс-сотрудник Пентагона Дэвид Ши хочет знать результаты расследования в деле о гигантском НЛО


Однако сотрудники ведомства имели реальные доказательства и информацию о внеземных гостях, но чиновники предпочли скрыть правду от общества. Сейчас он хочет рассказать людям правду, а исследователи давно подозревали, что американские военные сотрудничают с гуманоидами и изучают их технологии, хотя такая версия не подтверждена официально.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 06:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Исследователь Тайлер Глокнер нашел на фото Луны
Тизер Huawei Note 10 подтвердил батарею ёмкостью
Экс-сотрудник Пентагона Дэвид Ши хочет знать
Стартап выращивает мясо мышей для кошек
Стоимость Xiaomi Mi Band 3 в России резко
Telegram внедряет сервис хранения документов всех
Внезапно выросшая 3-метровая скала на пляже
К 2050 году из-за глобального потепления погибнут
Google создан микропроцессор для алгоритмов
Пассажир самолета запечатлел на камеру три НЛО во
Обновление WhatsApp принесёт «боль» многим
Американка была напугана внешним видом гусеницы с
Эксперты пояснили, почему на смартфоне выгодно
Василиса Володина предсказала Денису Тену скорую
Официальная презентация электрокроссовера версии
Деми Мур завлекла в свои сети молодого клона
Объявлены расценки на новый электрокроссовер
Учёные: Зубная паста может вызвать диабет II типа
Владелец паранормального музея купил одержимую
Учёные создали маску от бессонницы
В РФ могут лицензировать водителей такси
KIA начала производство нового компактного
Низкий уровень освещения активизирует охоту
В Якутске пришельцы повредили носовую часть
Audi А6 прошел первый тест-драйв
Мальчик из Малайзии запечатлел на камеру НЛО в
Бренд Tommy Hilfiger представил линейку "умной"
Эксперты: Нельзя пользоваться смартфоном во время
В РФ в июле резко подорожали самые дешевые
Исследователи заметили в Солнечной системе
Просмотреть все новости