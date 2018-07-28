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Стартап выращивает мясо мышей для кошек вегетарианцев

Стартап Wild Earth, который был создан Райаном Бетенкортом, выращивает в лабораторных условиях для кошек вегетарианцев мясо мышей.

Стартап выращивает мясо мышей для кошек вегетарианцев


Бетенкорт отмечает, что в последнее время всё больше людей предпочитают не употреблять в свой пищевой рацион мясо убитых животных. Данный стартап подойдёт для людей, которые хотят того же для своих домашних животных. По словам Райана, мясо мышей, которое в лаборатории создаётся из мышиных клеток, хорошо подходит как корм для домашних питомцев. Идею Бетенкорта решил поддержать очень обеспеченный предприниматель Питер Тиль, готовый в этот проект инвестировать практически полмиллиона долларов. В скором времени вегетарианцы смогут приучить домашних своих животных к употреблению пищи, в случае создания которой все животные останутся в живых.

Существует уже ряд компаний, которые создают подобное мясо цыплят, коров для людей. Их представители очень негативно восприняли новость про появление Wild Earth. По их мнению, это может отпугнуть много потенциальных покупателей мяса, которое сделано в лаборатории.
 
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Общество / Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 05:00
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