Кромешная тьма среди белого дня может возникнуть из-за открытия параллельных миров и испытания внеземного оружия

В 30-х годах жители многих сибирских городов пережили кошмарные события, связанные с невиданными раньше феноменами природы. Внезапно утром все погрузилось во мрак, а на небе даже не было видно следов света, о чем потом сообщал коллегам ученый Андреев. Он сам стал свидетелем необычного зрелища в поселке Нида, когда на безоблачном небосводе возникла пелена, закрывшая светило, после чего он приобрел красный цвет, сменившийся темнотой.Затем землю окутала ночь, продолжавшаяся длительное время, а люди не знали, что им делать в такой ситуации. Его коллега Болдырев находился возле Оби и тоже заметил изменения оттенков облаков, после чего случились аналогичные события. Местное население зажигало в домах свет и выходило на улицу, чтобы посмотреть на черноту, после чего их крики смешались с воем собак и звуками животных.Тогда невозможно было различить предметы даже в нескольких шагах, а дальше появилась небольшая оранжевая полоса, сменившаяся мглой. Только во второй половине дня это чудо закончилось, но охватило огромную территорию, имеющую 600- километровую длину.Кроме того, вышли из строя средства связи, а ракеты, запускаемые геологами в небо, просто пропадали за плотными слоями черных туч, хотя можно было увидеть полет горизонтальных аналогов. Ученые не заметили осадков или пыли, выпавшей на поверхность почвы, после чего поспешили успокоить людей. Тогда была выдвинута версия о пожарах в лесах, вот только ветер имел иное направление и не мог стать виновником возникшего феномена.Геолог Петр Драверт решил расследовать инцидент и опубликовал свои выводы в научном журнале. Он ссылался на космическую пыль, образующую облака рядом с небесными телами. Такой объект столкнулся с Землей и загородил проход солнечным лучам, после чего в некоторых местах наблюдались различные цветовые гаммы, а участки с массовым скоплением этого вещества образовали темноту. Грузинские специалисты зафиксировали слои пыли, окружающей планету пластами различной плотности. Они движутся по своим орбитам, вот только расчеты показали, что небо над Ямалом было покрыто большим объемом космического элемента, которого просто не может быть в атмосфере.Затем появилась гипотеза Алексея Архипова, упоминающего о разрушении небольших комет, но она была опровергнута американскими экспертами. Расчеты показали, что ежеминутно в космосе распадаются 20 объектов, имеющих вес 20-40 тонн, но никогда раньше они не становились причиной кромешной тьмы. Возможно, это делают неизвестные небесные тела, находящиеся рядом с Землей, потому что полное затмение происходит через 9 или 30 лет.Похожая ситуация уже происходила в древние времена, о чем красноречиво упоминают события, связанные с распятием Христа. В 1857 году британский посол Чарльз Мари наблюдал за жутким мраком, окутавшим Багдад, а потом жители Монреаля были шокированы черным дождем, оставившим на дорогах лужи с непонятной субстанцией. После этого американцы и канадцы заметили светящиеся огни в небе, а дальше тоже пережили аналогичный инцидент. Население Мемфиса было в панике, что также касалось британцев из Уимблдона, не видящих своих рук.Но самой большой сенсацией стал инцидент в 1911 году, когда густой черный туман окутал американский город Луисвилл. Свидетели события даже не могли увидеть огонь свечи, который обжигал пальцы и давал тепло. Тогда люди предпочитали оставаться на местах, потому что просто терялись в пространстве во время попытки сделать шаги. Кроме того, им мешала сильная плотность воздуха, так что напуганные американцы сидели дома.Одна женщина потом рассказала журналистам, как бродила по комнатам, пытаясь найти привычные предметы на своих местах, а когда все закончилось, она оказалась запертой в спальне. Эта особа прошла сквозь стену и даже не почувствовала никаких изменений. Затем многие горожане стали жаловаться медикам на кошмары в сновидениях, связанные с необычным явлением. Ученые пытались списать все на колебания электромагнитного поля планеты, вызывающие проблемы со здоровьем, но это не объяснило странное поведение людей, не подверженных массовому гипнозу.Сейчас независимые исследователи решили внимательно изучить информацию и отметили, что тогда американцы могли стать жертвами эксперимента с психотронным оружием. Некие силы хотели увидеть, как можно управлять людьми, но технологии имели внеземное происхождение. Кроме того, открытые порталы после столкновения других миров, тоже могут стать виновниками явления, но потом все становится на свои места, когда эти объекты закрываются.