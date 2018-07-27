Дарья Друзьяк слышала, как Алена Рапунцель говорила о желании выиграть в конкурсе «Человек года»

«Я присутствовала при откровениях Алены про Илью Яббарова. Оля и Дима вынесли этот разговор, и я их поддержала… Я не собираюсь молчать, когда на проекте устраивают договорники ради призов, тем более для этого делают детей», - сказала Друзьяк.

«И это только доля всего, что у них происходило. Насколько люди могут быть корыстными и неблагодарными…», - возмущается участница.

Напомним, что несколько дней назад Оля на Лобном месте заявила, что Алена специально строит из себя жертву и не прощает Илью Яббарова, дабы выиграть квартиру в конкурсе «Человек года». По ее словам, об этом ей рассказала сама сестра во время разговора без микрофонов.Тогда коллектив и ведущие ополчились на молодую мамочку за такие слова, однако поддержать ее выдвинулась Даша. Она заявила, что присутствовала в момент этого разговора и лично может подтвердить каждое, сказанное Олей слово.Кроме того, она встала на защиту супругов Дмитренко, так как, по ее мнению, на них абсолютно необоснованно и несправедливо нападают, а потом от этого страдает ребенок.Даша считает, что Оля и Дима не заслужили такого отношения к ним. Она заявила, что Рапунцель-старшая всегда помогала своей маме материально, даже несмотря на то, что она была настроена против ее мужа. Кроме того, Оля поддержала и Алену, когда та решила связать свою судьбу с Ильей Яббаровым, а после страдала от его издевательств.