Библейский Эдем был инкубатором для прародителей человечества и располагался на нашей планете

Там есть упоминание о реках, вытекающих из местности довольно внушительных размеров, а после изгнания первой семьи в райском уголке стали жить бесплотные души праведников. Древние люди могли знать название системы, но сейчас сложно представить, как она могла выглядеть в реальности. Если райская земля была внутри Эдема, тогда река протекала по ней, после чего разделялась на рукава, но в ином случае они были за пределами загадочной страны.Пока эксперты знают о реальном существовании Евфрата и Тигра, а также уверены, что божественный заповедник располагался рядом с горой Арарат, куда потом пристал ковчег Ноя. Тогда становится понятна загадка небес, касающаяся Фисона и Тихона, потому что тут текут Фасис и Аракс. В 17 веке ученый Турнефор отметил, что данная территория была между Тифлисом и Эрзерумом, а его коллеги предпочитали перенести Эдем в тропические страны, о которых никто ничего не знал.Когда многие земли были открыты, эксперты отправили это чудо в Африку и Южную Америку. Джон Мандевилль вообще решил поместить его на вершине горы, упирающейся в спутник Земли, а также расположил в центре колодец, из которого выбегали водные ресурсы.Долгое время ученые вели дискуссии по поводу созданного Творцом шедевра, но мудрее всех поступил Лютер, лаконично сообщивший о Всемирном потопе. Сейчас интерес к данной теме не ослабел, потому что появились доказательства реальности Библии после раскопок археологов, заставившие специалистов пересмотреть теорию эволюции людей.Пока запретный сад остается в Месопотамии, Северной Африке или на Кавказе, так как первая гипотеза подтверждена существующими руслами древних рек, которые скрыты песками и водами Персидского залива. На его дне может находиться Эдем, о чем говорят тексты шумеров. Они 6000 лет назад были вынуждены убегать от потопа, поглотившего многие артефакты, которые сейчас находят дайверы.Еще одна теория поместила его на месте зарождения древнейших цивилизаций, живших возле Нила и Евфрата, после чего сюда вошли горы Кавказа. За эту часть мира до сих пор идет настоящая научная война, потому что ее называют колыбелью людей, а турки, адыгейцы и казаки не сомневаются, что библейский рай находится в этом месте.Они ссылаются на обилие яблонь, дающих великолепные урожаи плода искушения для Евы. Некоторые исследователи упоминают о дне Черного моря, которое раньше было родиной Ноя, только он строил свой корабль после выхода предков из Эдема, а потому его стоит искать под антарктическими льдами или в подземных городах Агартхи, что также касается Атлантиды.Все истории Ветхого Завета основаны на реальных событиях, а не являются сборником легенд, как это пытались доказать библейские критики. Ученые считают, что таким образом древние люди пытались пояснить темы миграции в другие страны. Эксперты говорят о генных экспериментах аннунаков, прилетевших сюда из космоса.Они сначала держали новый вид человека в закрытой зоне, а потом стали расселять по планете, чтобы он мог добывать ценные ресурсы и возделывать землю. Вот только рабы богов хотели освободиться от райских условий существования, после чего бежали из этих мест. Так появились первые кочевники, пасшие скот, а их потомки описали события в первой части Библии.