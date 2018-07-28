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Библейский Эдем был инкубатором для прародителей человечества и располагался на нашей планете

Библия туманно описывает координаты Эдема и райского сада, где жили прародители человечества. После своих исследования независимые ученые считают, что он был инкубатором и располагался на нашей планете, став толчком для дальнейшей миграции народов.

Библейский Эдем был инкубатором для прародителей человечества и располагался на нашей планете


Там есть упоминание о реках, вытекающих из местности довольно внушительных размеров, а после изгнания первой семьи в райском уголке стали жить бесплотные души праведников. Древние люди могли знать название системы, но сейчас сложно представить, как она могла выглядеть в реальности. Если райская земля была внутри Эдема, тогда река протекала по ней, после чего разделялась на рукава, но в ином случае они были за пределами загадочной страны.

Пока эксперты знают о реальном существовании Евфрата и Тигра, а также уверены, что божественный заповедник располагался рядом с горой Арарат, куда потом пристал ковчег Ноя. Тогда становится понятна загадка небес, касающаяся Фисона и Тихона, потому что тут текут Фасис и Аракс. В 17 веке ученый Турнефор отметил, что данная территория была между Тифлисом и Эрзерумом, а его коллеги предпочитали перенести Эдем в тропические страны, о которых никто ничего не знал.

Когда многие земли были открыты, эксперты отправили это чудо в Африку и Южную Америку. Джон Мандевилль вообще решил поместить его на вершине горы, упирающейся в спутник Земли, а также расположил в центре колодец, из которого выбегали водные ресурсы.

Библейский Эдем был инкубатором для прародителей человечества и располагался на нашей планете


Долгое время ученые вели дискуссии по поводу созданного Творцом шедевра, но мудрее всех поступил Лютер, лаконично сообщивший о Всемирном потопе. Сейчас интерес к данной теме не ослабел, потому что появились доказательства реальности Библии после раскопок археологов, заставившие специалистов пересмотреть теорию эволюции людей.

Пока запретный сад остается в Месопотамии, Северной Африке или на Кавказе, так как первая гипотеза подтверждена существующими руслами древних рек, которые скрыты песками и водами Персидского залива. На его дне может находиться Эдем, о чем говорят тексты шумеров. Они 6000 лет назад были вынуждены убегать от потопа, поглотившего многие артефакты, которые сейчас находят дайверы.

Библейский Эдем был инкубатором для прародителей человечества и располагался на нашей планете


Еще одна теория поместила его на месте зарождения древнейших цивилизаций, живших возле Нила и Евфрата, после чего сюда вошли горы Кавказа. За эту часть мира до сих пор идет настоящая научная война, потому что ее называют колыбелью людей, а турки, адыгейцы и казаки не сомневаются, что библейский рай находится в этом месте.

Они ссылаются на обилие яблонь, дающих великолепные урожаи плода искушения для Евы. Некоторые исследователи упоминают о дне Черного моря, которое раньше было родиной Ноя, только он строил свой корабль после выхода предков из Эдема, а потому его стоит искать под антарктическими льдами или в подземных городах Агартхи, что также касается Атлантиды.

Библейский Эдем был инкубатором для прародителей человечества и располагался на нашей планете


Все истории Ветхого Завета основаны на реальных событиях, а не являются сборником легенд, как это пытались доказать библейские критики. Ученые считают, что таким образом древние люди пытались пояснить темы миграции в другие страны. Эксперты говорят о генных экспериментах аннунаков, прилетевших сюда из космоса.

Они сначала держали новый вид человека в закрытой зоне, а потом стали расселять по планете, чтобы он мог добывать ценные ресурсы и возделывать землю. Вот только рабы богов хотели освободиться от райских условий существования, после чего бежали из этих мест. Так появились первые кочевники, пасшие скот, а их потомки описали события в первой части Библии.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:30
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