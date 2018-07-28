Стоимость Xiaomi Mi Band 3 в России резко уменьшилась

Многих потенциальных покупателей в данном случае отпугивает завышенная его расценка на российских рынках. Она претерпела существенные изменения за последние три недели. В ходе начала реализаций трекера в рамках российского «серого» рынка его цена сильно была завышена в сравнении с КНР, где гаджет является широко доступной продукцией, поэтому его приобрести можно было за 1 650 рублей. А вот в России изначальная стоимость версии Xiaomi Mi Band 3 составила 5 000 руб. В течение последних 3 недель она снизилась до 2 000 руб. Браслет представили в нескольких цветах: синем, черном, красном.Девайс является многофункциональным, так как может заменить калькулятор, тонометр, часы, секундомер, а также ряд прочих устройств. Трекер также оснащается функцией защиты от пыли, воды по стандарту IP68, позволяя владельцу не снимать устройство во время плавания.