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Александру Черно в купальнике хейтеры сравнили с китом, выброшенным на берег

Зрители реалити-шоу «Дом-2» уже успели убедиться в том, что все попытки Александры Черно похудеть закончились провалом.

Во всяком случае, несколько месяцев тренировок, правильно питания и других процедур, не принесли желаемого результата, избавив девушку всего от 7 килограмм, в то время как руководство, ведущие, тренера и сама она рассчитывали на цифру повнушительнее.

Александру Черно в купальнике хейтеры сравнили с китом, выброшенным на берег

Впрочем, несмотря на отсутствие успехов, Саша не теряет надежды похудеть и готова идти на любые меры. Так, к примеру, она заявила, что намерена сделать абдоминопластику, а также подкорректировать грудь. Причем затягивать с визитом к пластическому хирургу возлюбленная Иосифа Оганесяна не планирует.

Через несколько дней Черно идет на консультацию, ну а пока продолжает наслаждаться жизнью и нисколько не стесняется своей фигуры. По крайней мере, к такому выводу пришли пользователи социальной сети Instagram, когда увидели на странице у девушки фотографию в обтягивающем купальнике.

Александру Черно в купальнике хейтеры сравнили с китом, выброшенным на берег

Участница даже приняла сексуальную позу, чтобы понравиться своим подписчикам, однако комплиментов от них все равно не услышала. В комментариях недоброжелатели накинулись на нее как коршуны и засыпали критикой.

«Прям как бегемот из мультфильма ну погоди», «Выколите мне глаза», «Капец зачем такое выставлять», «Она как кит, выброшенный на берег», «Господи, что это? Почему я это увидела?», «Выкладывать такое? Больная голова», «Свинья принимает солнечные ванны», «Я не понимаю, как можно смотреть в зеркало и нравится себе в таком теле?», - писали они.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:23
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