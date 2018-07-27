Александру Черно в купальнике хейтеры сравнили с китом, выброшенным на берег

«Прям как бегемот из мультфильма ну погоди», «Выколите мне глаза», «Капец зачем такое выставлять», «Она как кит, выброшенный на берег», «Господи, что это? Почему я это увидела?», «Выкладывать такое? Больная голова», «Свинья принимает солнечные ванны», «Я не понимаю, как можно смотреть в зеркало и нравится себе в таком теле?», - писали они.

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