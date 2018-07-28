АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шумеры: Наследники внеземной цивилизации или потомки убедийцев
EUR 73.34 USD 62.97
Курс валют на 28.07.2018

Внезапно выросшая 3-метровая скала на пляже Северной Каролины шокировала местных жителей

Внезапно выросшая 3-метровая скала на пляже Северной Каролины шокировала местных жителей. Ученые имеют версию об эрозии береговой линии, но люди не верят их словам.

Пока территория Outer Banks закрыта для отдыхающих, а природные процессы, на которые ссылаются эксперты, проходят тут долгие годы. Это образование возникло за одну ночь, после чего старожилы даже не поверили своим глазам.

Внезапно выросшая 3-метровая скала на пляже Северной Каролины шокировала местных жителей


Также возле побережья не были зафиксированы подземные толчки или наводнения. Специалисты будут выравнивать скалу, после чего откроют пляж, а некоторые ученые считают, что она возникла из-за приливов перед уникальным лунным затмением.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 02:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Внезапно выросшая 3-метровая скала на пляже
К 2050 году из-за глобального потепления погибнут
Google создан микропроцессор для алгоритмов
Пассажир самолета запечатлел на камеру три НЛО во
Обновление WhatsApp принесёт «боль» многим
Американка была напугана внешним видом гусеницы с
Эксперты пояснили, почему на смартфоне выгодно
Василиса Володина предсказала Денису Тену скорую
Официальная презентация электрокроссовера версии
Деми Мур завлекла в свои сети молодого клона
Объявлены расценки на новый электрокроссовер
Учёные: Зубная паста может вызвать диабет II типа
Владелец паранормального музея купил одержимую
Учёные создали маску от бессонницы
В РФ могут лицензировать водителей такси
KIA начала производство нового компактного
Низкий уровень освещения активизирует охоту
В Якутске пришельцы повредили носовую часть
Audi А6 прошел первый тест-драйв
Мальчик из Малайзии запечатлел на камеру НЛО в
Бренд Tommy Hilfiger представил линейку "умной"
Эксперты: Нельзя пользоваться смартфоном во время
В РФ в июле резко подорожали самые дешевые
Исследователи заметили в Солнечной системе
Пентагон планирует заняться разработкой ИИ
Ученые: Сон возле вентилятора может причинить
Мария Захарова со Стивеном Сигалом раскурила
Учёные выяснили, почему ранки во рту заживают
Наталья Чистякова-Ионова удивила поклонников
Система распознавания лиц Amazon перепутала
Просмотреть все новости