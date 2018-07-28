Внезапно выросшая 3-метровая скала на пляже Северной Каролины шокировала местных жителей

Пока территория Outer Banks закрыта для отдыхающих, а природные процессы, на которые ссылаются эксперты, проходят тут долгие годы. Это образование возникло за одну ночь, после чего старожилы даже не поверили своим глазам.Также возле побережья не были зафиксированы подземные толчки или наводнения. Специалисты будут выравнивать скалу, после чего откроют пляж, а некоторые ученые считают, что она возникла из-за приливов перед уникальным лунным затмением.