Telegram внедряет сервис хранения документов всех пользователей

Как заявили представители наиболее популярного интернет-сервиса, условия хранения всех личных данных подразумевают использование сквозного шифрования. Все документы загружаются в программу Password один раз. В последующем есть возможность мгновенной передачи информации любому пользователю, при условии использования идентификатора реального мира, это касается направления финансов, ICO и многого другого.Так же релиз указывает, что условия современной цифровой жизни приближаются к условиям реального мира. Соразмерно увеличиваются и услуги с реальными идентификаторами. Теперь отпадает необходимость загружать сканированные документы по несколько раз и отдельно для каждого приложения.Документы, разрешенные для хранения в Telegram Password, представлены скан-копиями паспортов, а так же водительских прав и прочих фотографии людей. Упоминаются и подтверждения адреса проживания, с использованием скан-чеков по оплате услуг ЖКХ, а так же информации о банковских картах клиентов.