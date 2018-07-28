Telegram внедряет сервис хранения документов всех пользователей
На основании проведенного тестирования, мессенджером Telegram представлена виртуальная официальная форма паспорта, предназначенного для идентификации всех пользователей ресурса. При этом всю конфиденциальную информацию клиентов будут хранить в пространстве единого облака Telegram.
Как заявили представители наиболее популярного интернет-сервиса, условия хранения всех личных данных подразумевают использование сквозного шифрования. Все документы загружаются в программу Password один раз. В последующем есть возможность мгновенной передачи информации любому пользователю, при условии использования идентификатора реального мира, это касается направления финансов, ICO и многого другого.
Так же релиз указывает, что условия современной цифровой жизни приближаются к условиям реального мира. Соразмерно увеличиваются и услуги с реальными идентификаторами. Теперь отпадает необходимость загружать сканированные документы по несколько раз и отдельно для каждого приложения.
Документы, разрешенные для хранения в Telegram Password, представлены скан-копиями паспортов, а так же водительских прав и прочих фотографии людей. Упоминаются и подтверждения адреса проживания, с использованием скан-чеков по оплате услуг ЖКХ, а так же информации о банковских картах клиентов.