К 2050 году из-за глобального потепления погибнут 257% жителей Великобритании

Кроме того, в стране увеличился поток мигрантов, что также касается старения британцев. Системы охлаждения тоже будут большой проблемой для здоровья, потому что разница температур станет виновником возникновения простудных недугов и различных инфекций.Самое жаркое время будет с 11 до 15 часов дня. Ежегодно 7000 человек будут иметь летальные исходы, если власти страны не займутся разработкой новых программ. Также люди имеют разные доходы, и не все жители могут позволить себе жить в комфортных условиях.