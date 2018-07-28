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К 2050 году из-за глобального потепления погибнут 257% жителей Великобритании

Эксперты выяснили, что к 2050 году из-за глобального потепления погибнут 257% жителей Великобритании. Они отметили, что необычные природные условия негативно отразятся на костях людей, делая их хрупкими, а возникнут сложности с адаптацией в новых условиях.

Кроме того, в стране увеличился поток мигрантов, что также касается старения британцев. Системы охлаждения тоже будут большой проблемой для здоровья, потому что разница температур станет виновником возникновения простудных недугов и различных инфекций.

К 2050 году из-за глобального потепления погибнут 257% жителей Великобритании


Самое жаркое время будет с 11 до 15 часов дня. Ежегодно 7000 человек будут иметь летальные исходы, если власти страны не займутся разработкой новых программ. Также люди имеют разные доходы, и не все жители могут позволить себе жить в комфортных условиях.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 01:00
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