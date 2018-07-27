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Наталья Чистякова-Ионова удивила поклонников элегантным образом на фестивале в Баку

Певица раньше часто появлялась на публике в провокационных нарядах, вызывая недовольство поклонников. Сейчас Наталья Чистякова-Ионова удивила их элегантным образом на фестивале в Баку, получив много лестных сообщений в свой адрес.

Звезда вышла на красную дорожку в скромном белом наряде, украшенном баской. Она решила уложить волосы на одну сторону, придав своей внешности голливудский шарм. Восхищенные таким преображением подписчики сразу подумали, что Наталья Чистякова-Ионова нашла нового стилиста, после чего стали надеяться увидеть ее в таком виде много раз.

Наталья Чистякова-Ионова удивила поклонников элегантным образом на фестивале в Баку


Пользователи сетей позитивно оценили новый стиль артистки, сравнив ее с аристократкой. Они оценили все изгибы фигуры знаменитости, назвав ее потрясающей особой, которая стала выглядеть, как замужняя женщина, имеющая наследников.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:45
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