АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шумеры: Наследники внеземной цивилизации или потомки убедийцев
EUR 73.82 USD 62.95
Курс валют на 27.07.2018

Ксения Бородина поставила парням-одиночкам «Дома-2» ультиматум: отношения или уход за ворота

Несколько недель бессменная ведущая «Дома-2» Ксения Бородина провела в отпуске и отдыхала от телепроекта, наслаждаясь теплым климатом Турции. Однако она не только разгрузила свой мозг от постоянных скандалов участников телестройки, но и по-новому взглянула на них.

Особенно сильно девушку возмутило то, что на Острове любви чересчур много одиночек, а потому в одном из последних эфиров вынесла свое первое и последнее предупреждение.

Ксения Бородина поставила парням-одиночкам «Дома-2» ультиматум: отношения или уход за ворота

По ее словам, если одинокие сердца на Сейшельских островах не начнут объединяться и строить отношения, а продолжат пить виноградные напитки, загорать и ничего не делать, то их прямым рейсом отправят не на Поляну, а домой.

Причем она подчеркнула, что по большей части ее слова касаются именно парней. Однако зрители реалити-шоу с ней не согласны. По их мнению, девушки тоже должны попасть под наказание, поскольку их на Островах больше, чем парней.

Фанаты телестройки отмечают, что именно девушки устраивают драки за внимание парней, а потому их ряды необходимо немного проредить.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:59
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
За голову собаки, учуявшей тонну наркотиков
Наряд Ани Лорак вызвал восхищение у гостей
Департамент Михаила Сироткина взял на вооружение
Александру Черно в купальнике хейтеры сравнили с
Учёные создали растворяемый в воде пластик
Выдержанные сыры, квашеная капуста и сушеные
Певица Слава опубликовала пикантное фото в
Ростех представил модель парашюта для эвакуации
Ксения Бородина поставила парням-одиночкам
Огурец при регулярном употреблении снижает
Ученые: Спаржу, томаты и шпинат лучше употреблять
Дарья Друзьяк призналась, что в студенчестве
16-летняя дочь Григория Лепса шокировала Юрмалу
Ольга Шелест «попала на деньги» из-за
Ольга Орлова показала сыну страну восходящего
Марка Genesis обогнала Porsche в рейтинге
Филипп Киркоров преждевременно покидает фестиваль
Текила в умеренных дозах поможет человеку
20-летняя жена Андрея Чуева заявила, что в сексе
Священник из Подмосковья убил супругу после
GM до премьеры рассекретил интерьер нового
Елена Кондулайнен поразила поклонников стройной
Оптимальная продолжительность дневного сна для
Юлия Ковальчук удивила поклонников нарядом без
Нелепый наряд Насти Каменских на красной дорожке
22-летний блогер Никита Шалагинов умер от
Актриса Мишель Уильямс тайно вышла замуж за
Китай впервые запустил в космос холодные атомные
Ученые: Умеренное употребление алкоголя, отказ от
Московский автозавод Renault выпустил юбилейный
Просмотреть все новости