Ксения Бородина поставила парням-одиночкам «Дома-2» ультиматум: отношения или уход за ворота

Особенно сильно девушку возмутило то, что на Острове любви чересчур много одиночек, а потому в одном из последних эфиров вынесла свое первое и последнее предупреждение.По ее словам, если одинокие сердца на Сейшельских островах не начнут объединяться и строить отношения, а продолжат пить виноградные напитки, загорать и ничего не делать, то их прямым рейсом отправят не на Поляну, а домой.Причем она подчеркнула, что по большей части ее слова касаются именно парней. Однако зрители реалити-шоу с ней не согласны. По их мнению, девушки тоже должны попасть под наказание, поскольку их на Островах больше, чем парней.Фанаты телестройки отмечают, что именно девушки устраивают драки за внимание парней, а потому их ряды необходимо немного проредить.