Наряд Ани Лорак вызвал восхищение у гостей фестиваля “Жара”

Певица произвела настоящий фурор, появившись перед публикой в длинном облегающем платье синего цвета, подчеркнувшего все достоинства фигуры. Звезда не стала делать сложную прическу, оставив волосы распущенными, а также сделала яркий макияж и дополнила свой образ массивными серьгами. Подписчики были в восторге от внешнего вида Ани Лорак, рассматривая фото в Instagram.Они не обратили внимания на небольшую помятость наряда в области живота и бедер, потому что этот цвет идеально подчеркнул хрупкую красоту их кумира. Юзеры тоже позитивно отнеслись к такому выбору артистки, имеющей подтянутые формы тела. Они назвали ее лучшей участницей праздника, пожелав позитивного настроения и творческих успехов.