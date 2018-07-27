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Наряд Ани Лорак вызвал восхищение у гостей фестиваля “Жара”

Пользователи сетей активно обсуждают выходы звезд на красную дорожку фестиваля “Жара”, радуясь за своих кумиров. Наряд Ани Лорак вызвал восхищение у гостей и был назван самым лучшим на мероприятии.

Певица произвела настоящий фурор, появившись перед публикой в длинном облегающем платье синего цвета, подчеркнувшего все достоинства фигуры. Звезда не стала делать сложную прическу, оставив волосы распущенными, а также сделала яркий макияж и дополнила свой образ массивными серьгами. Подписчики были в восторге от внешнего вида Ани Лорак, рассматривая фото в Instagram.

Наряд Ани Лорак вызвал восхищение у гостей фестиваля “Жара”


Они не обратили внимания на небольшую помятость наряда в области живота и бедер, потому что этот цвет идеально подчеркнул хрупкую красоту их кумира. Юзеры тоже позитивно отнеслись к такому выбору артистки, имеющей подтянутые формы тела. Они назвали ее лучшей участницей праздника, пожелав позитивного настроения и творческих успехов.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:30
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