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Дарья Друзьяк призналась, что в студенчестве сделала аборт, но не жалеет об этом

Участница «Дома-2» Дарья Друзьяк сменила в периметре Елену Хромину и всегда находится в эпицентре громких скандалов и интриг. По мнению зрителей, именно она является главным провокатором телепроекта.

Однако оказалось, что и за воротами реалити-шоу у девушки было не самая лучшая жизнь. Судя по ее откровениям, встречи с богатыми мужчинами за деньги – это не самое темное пятно в ее биографии.

Дарья Друзьяк призналась, что в студенчестве сделала аборт, но не жалеет об этом

Блондинка рассказала, что еще во времена студенчества, она познакомилась с бизнесменом, который был на 10 лет старше ее, и у них сразу завязались отношения. Даша призналась, что во всем доверяла своему избраннику, в том числе и во многих интимных моментах.

К примеру, он говорил, что предохранялся во время полового акта, однако обманул ее и она забеременела.

«Когда сообщила любимому, тот не поверил — подумал, будто я придумала это, чтобы заполучить его деньги», - заявила она.

Такая реакция оскорбила Друзьяк, а потому она приняла решение сделать аборт. Процесс был очень долгим и сложным, врачам пришлось избавлять ее от ребенка с помощью медикаментов. Она подчеркнула, что не жалеет о своем решении, однако это был очень сложный период в ее жизни.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:34
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