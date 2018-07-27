Дарья Друзьяк призналась, что в студенчестве сделала аборт, но не жалеет об этом

«Когда сообщила любимому, тот не поверил — подумал, будто я придумала это, чтобы заполучить его деньги», - заявила она.

Однако оказалось, что и за воротами реалити-шоу у девушки было не самая лучшая жизнь. Судя по ее откровениям, встречи с богатыми мужчинами за деньги – это не самое темное пятно в ее биографии.Блондинка рассказала, что еще во времена студенчества, она познакомилась с бизнесменом, который был на 10 лет старше ее, и у них сразу завязались отношения. Даша призналась, что во всем доверяла своему избраннику, в том числе и во многих интимных моментах.К примеру, он говорил, что предохранялся во время полового акта, однако обманул ее и она забеременела.Такая реакция оскорбила Друзьяк, а потому она приняла решение сделать аборт. Процесс был очень долгим и сложным, врачам пришлось избавлять ее от ребенка с помощью медикаментов. Она подчеркнула, что не жалеет о своем решении, однако это был очень сложный период в ее жизни.