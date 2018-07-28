Google создан микропроцессор для алгоритмов машинного обучения

В случае обучения нейросетей зачастую нужна небывалая вычислительная мощность, непосредственно которой обладают не все современные персональные компьютеры. Большинство энтузиастов применяют облачные сервисы под разгрузки основных персональных компьютеров. Но обработка данных в таком случае происходит только в случае наличия стабильного Интернет-соединения. Данную проблему компания Google решила за счёт выпуска Edge TPU, одноплатного компьютера на базе этого чипа. Специалисты также создали USB-модель с данным процессором, который во время подключения к персональному компьютеру позволит перенаправить с менее мощного процессора нагрузку.В Google приняли решение не раскрывать технические подробности процессора. Между тем мощности чипа хватит для обработки видео в разрешении HD с тридцатью кадрами в секунду непосредственно в реальном времени при помощи нескольких нейросетевых модулей.