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Google создан микропроцессор для алгоритмов машинного обучения

Специалистами корпорации Google создан микропроцессор Edge TPU, который предназначается для алгоритмов машинного обучения.

Google создан микропроцессор для алгоритмов машинного обучения


В случае обучения нейросетей зачастую нужна небывалая вычислительная мощность, непосредственно которой обладают не все современные персональные компьютеры. Большинство энтузиастов применяют облачные сервисы под разгрузки основных персональных компьютеров. Но обработка данных в таком случае происходит только в случае наличия стабильного Интернет-соединения. Данную проблему компания Google решила за счёт выпуска Edge TPU, одноплатного компьютера на базе этого чипа. Специалисты также создали USB-модель с данным процессором, который во время подключения к персональному компьютеру позволит перенаправить с менее мощного процессора нагрузку.

В Google приняли решение не раскрывать технические подробности процессора. Между тем мощности чипа хватит для обработки видео в разрешении HD с тридцатью кадрами в секунду непосредственно в реальном времени при помощи нескольких нейросетевых модулей.
 
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Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 00:00
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