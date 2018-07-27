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20-летняя жена Андрея Чуева заявила, что в сексе он получше молоденьких парней

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Андрей Чуев менее чем год назад женился на девушке, которая оказалась на 17 лет младше него. С тех пор возлюбленные живут душа в душу, однако пользователи социальной сети Instagram считают, что это не нормально.

В комментариях под совместными видео и фото они пишут о том, что Виктория годится Андрею в дочери, но никак не в жены и просят, чтобы мужчина не издевался над маленькой и хрупкой девушкой, а отпустил ее.

20-летняя жена Андрея Чуева заявила, что в сексе он получше молоденьких парней

Самого Чуева подобные высказывания веселят и свое настроение он передает подписчикам, записывая для них различные ролики.

Так, несколько дней назад у себя в микроблоге он выложил запись, на которой поинтересовался у своей молодой супруги, как ей живется с таким взрослым мужиком, как он.

20-летняя жена Андрея Чуева заявила, что в сексе он получше молоденьких парней

«Вот как тебе живется с мужиком на 17 лет старше тебя, который годится тебе в отцы? Не лучше ли было тебе найти молодого, халененького, накачанного? Я же похож на сочный кусок сальца!», - спросил он.

Девушка не стала долго думать и честно призналась, что не чувствует разницы в возрасте, поскольку порой Андрей ведет себя как ребенок, уточнив, что любит сальцо.

20-летняя жена Андрея Чуева заявила, что в сексе он получше молоденьких парней

Однако бывший герой реалити-шоу не успокоился и решил затронуть очень личную тему, спросив у Виктории, устраивает ли он ее в интимном плане.

«Ну так, ничего. Конечно, порох есть. Получше молоденьких ты будешь!», - заявила девушка.

Чуева данный ответ удовлетворил, а потому он заулыбался и прекратил съемку, в надежде, что больше подписчики не будут затрагивать эту тему.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:08
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