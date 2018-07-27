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Священник из Подмосковья убил супругу после известия о разводе

Священник из Подмосковья убил супругу после известия о разводе. Сотрудники органов выяснили, что иерей из Николо-Угрешского монастыря имел конфликты с женщиной.

Мужчина стал постоянно упрекать ее в нежелании следить за собой, после чего избранница предложила ему расторгнуть брак вместе с обрядом развенчивания. Священникам запрещено разводиться со своими половинками, так что злоумышленник вывез свою жертву в лес возле Солнечногорска и нанес е ножевые ранения, ставшие причиной смерти жены.

Священник из Подмосковья убил супругу после известия о разводе


Потом убийца оставил тело в этом месте, но мать женщины перед такими событиями получила тревожное сообщение на телефон, а дальше стала волноваться, что дочь не выходит на связь. Родственница сообщила о пропаже человека в полицию, после чего убийца был задержан и признал свою вину.
 
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Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:06
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