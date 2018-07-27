Священник из Подмосковья убил супругу после известия о разводе

Мужчина стал постоянно упрекать ее в нежелании следить за собой, после чего избранница предложила ему расторгнуть брак вместе с обрядом развенчивания. Священникам запрещено разводиться со своими половинками, так что злоумышленник вывез свою жертву в лес возле Солнечногорска и нанес е ножевые ранения, ставшие причиной смерти жены.Потом убийца оставил тело в этом месте, но мать женщины перед такими событиями получила тревожное сообщение на телефон, а дальше стала волноваться, что дочь не выходит на связь. Родственница сообщила о пропаже человека в полицию, после чего убийца был задержан и признал свою вину.