Ростех представил модель парашюта для эвакуации людей из зданий

Происходить ситуации могут разного характера, высотные здания подвергаются пожарам и прочим экстренным инцидентам. Обострение катастрофических последствий может потребовать срочной эвакуации людей на улицу из небоскребов. Данные обстоятельства необходимо решать быстрым и безопасным путем, для подобных мер и предназначена помощь парашютов «Шанс». Раскрываются они автоматически, находясь уже снаружи, вне помещения. Поэтому их применение не требует определенной подготовки. Рассчитан «Шанс» на людей, масса которых может оставлять от 50 до 120 килограммов.При этом сам парашют весит 4,8 килограмм. Как предполагают руководители корпорации «Ростех», пригодится подобная продукция организациям, которые эксплуатируют небоскребы. Относительно официальной даты начала производства парашютов массового характера, информации нет. Только отмечается, что «Шанс» самостоятельно раскрывается на уровне сверхмалых высот, равных 30 метров над поверхностью приземления. При этом от человека не требуется каких-либо особых действий, вся техническая часть выполняется без его участия.