Тизер Huawei Note 10 подтвердил батарею ёмкостью 5 тыс мАч

Стоит напомнить, что новинка сможет порадовать любителей больших экранов, потому что диагональ дисплея версии Note 10 будет составлять 6,9 дюймов. Это его делает практически планшетом. Подробные технические характеристики современного нового фаблета остаются пока загадкой. Компания Huawei избегает любых утечек данных касательно новинки, которая в продаже появится 31 июля. Согласно предположениям специалистов, Note 10 как и игровой современный смартфон Honor Play получит флагманскую «начинку», а также поддержку 4D-гейминга.Стоит отметить, что смартфон Honor Play имеет систему GPU Turbo, позволяющую разогнать графический чип, при этом его эффективность увеличив больше чем на 60%. Это значительно увеличивает количество частоты кадров во время работы с тяжёлыми приложениями. Согласно ожиданиям экспертов данная технология также будет в Note 10.