Пассажир самолета запечатлел на камеру три НЛО во время полета над Невадой

Мужчина заметил странные огни, подумав о солнечных бликах, но потом решил понаблюдать за ними через устройство. Удивленный свидетель события заметил внеземные корабли гуманоидов, имеющие необычную форму. Они быстро проносились по небу и отличались от привычных описаний летающей тарелки.Пользователи сетей отметили, что в этом месте находится “Зона-51”, которая связана с НЛО и пришельцами. Они не сомневались в их реальности, предположив, что существа преследовали свои цели, когда находились недалеко от самолета.