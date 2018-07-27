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Пассажир самолета запечатлел на камеру три НЛО во время полета над Невадой

Исследователи давно говорили, что пришельцы чаще всего появляются рядом с воздушным транспортом землян, чтобы изучить технологии. Пассажир самолета запечатлел на камеру три НЛО во время полета над Невадой, опубликовав материалы в сетях.

Пассажир самолета запечатлел на камеру три НЛО во время полета над Невадой


Мужчина заметил странные огни, подумав о солнечных бликах, но потом решил понаблюдать за ними через устройство. Удивленный свидетель события заметил внеземные корабли гуманоидов, имеющие необычную форму. Они быстро проносились по небу и отличались от привычных описаний летающей тарелки.



Пользователи сетей отметили, что в этом месте находится “Зона-51”, которая связана с НЛО и пришельцами. Они не сомневались в их реальности, предположив, что существа преследовали свои цели, когда находились недалеко от самолета.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:40
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