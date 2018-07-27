АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шумеры: Наследники внеземной цивилизации или потомки убедийцев
EUR 73.34 USD 62.97
Курс валют на 28.07.2018

Американка была напугана внешним видом гусеницы с рогом и огромными глазами

Пользователи сетей увидели фото, опубликованное американкой Mumsnet. Она была напугана внешним видом гусеницы с рогом и огромными глазами, захотев больше узнать о необычном существе.

Свидетельница события подумала, что перед нею во дворе лежат фекалии домашнего питомца, но потом заметила, что особь имеет рот и органы зрения. Она не могла убить 7-сантиметровое чудо природы, заползшее в кусты, но сейчас не хочет выходить на территорию сада.

Американка была напугана внешним видом гусеницы с рогом и огромными глазами


Также женщина переживает за детей, потому что насекомое может быть ядовитым, но юзеры сразу успокоили встревоженную даму. Оказалось, что она увидела гусеницу мотылька, не причиняющую вреда растениям, что также относится к людям.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:20
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
К 2050 году из-за глобального потепления погибнут
Google создан микропроцессор для алгоритмов
Пассажир самолета запечатлел на камеру три НЛО во
Обновление WhatsApp принесёт «боль» многим
Американка была напугана внешним видом гусеницы с
Эксперты пояснили, почему на смартфоне выгодно
Василиса Володина предсказала Денису Тену скорую
Официальная презентация электрокроссовера версии
Деми Мур завлекла в свои сети молодого клона
Объявлены расценки на новый электрокроссовер
Учёные: Зубная паста может вызвать диабет II типа
Владелец паранормального музея купил одержимую
Учёные создали маску от бессонницы
В РФ могут лицензировать водителей такси
KIA начала производство нового компактного
Низкий уровень освещения активизирует охоту
В Якутске пришельцы повредили носовую часть
Audi А6 прошел первый тест-драйв
Мальчик из Малайзии запечатлел на камеру НЛО в
Бренд Tommy Hilfiger представил линейку "умной"
Эксперты: Нельзя пользоваться смартфоном во время
В РФ в июле резко подорожали самые дешевые
Исследователи заметили в Солнечной системе
Пентагон планирует заняться разработкой ИИ
Ученые: Сон возле вентилятора может причинить
Мария Захарова со Стивеном Сигалом раскурила
Учёные выяснили, почему ранки во рту заживают
Наталья Чистякова-Ионова удивила поклонников
Система распознавания лиц Amazon перепутала
Стас Садальский поддержал Людмилу Максакову после
Просмотреть все новости