Американка была напугана внешним видом гусеницы с рогом и огромными глазами

Свидетельница события подумала, что перед нею во дворе лежат фекалии домашнего питомца, но потом заметила, что особь имеет рот и органы зрения. Она не могла убить 7-сантиметровое чудо природы, заползшее в кусты, но сейчас не хочет выходить на территорию сада.Также женщина переживает за детей, потому что насекомое может быть ядовитым, но юзеры сразу успокоили встревоженную даму. Оказалось, что она увидела гусеницу мотылька, не причиняющую вреда растениям, что также относится к людям.