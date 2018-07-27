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Обновление WhatsApp принесёт «боль» многим потенциальным пользователям

Глобальное обновление популярного среди пользователей мессенджера WhatsApp принесёт многим в скором времени «боль».

Обновление WhatsApp принесёт «боль» многим потенциальным пользователям


Представители компании-разработчика, принадлежащей корпорации Facebook, заявили что после внесения ряда изменений, которые начнут действовать после нового апдейта программы, данное приложение не станет работать на старых смартфонах. Из этого следует, что после обязательного обновления мессенджера многие владельцы смартфонов, имеющие устаревшую версию операционной системы, не будут иметь возможность использовать программу, которой каждый месяц пользуются свыше полутора миллиардов человек во всём мире.

Представителями WhatsApp был обнародован список версий современных операционных систем, непосредственно на которых будет невозможен запуск мессенджера: Android 2.3.3/старее, iOS 6/старее, Windows Phone 8.0/старее, Blackberry OS, Blackberry 10, Symbian S60. Компания рекомендует обновить операционные системы Android минимум до 4.0, iOS до 8.0, Windows Phone до 8.1.
 
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Добавил: tantan61 Вчера, 23:30
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