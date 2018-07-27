Эксперты пояснили, почему на смартфоне выгодно устанавливать криптокошелек
Эксперты объяснили, почему выгодно устанавливать криптокошелек на используемом смартфоне.
На смартфонах выгодно осуществлять установку криптокошелька, потому что он имеет независимую среду TEE. Даже операционная система к ней не имеет подхода. Вследствие этого кибермошенники не смогут получить доступ к ключам так называемых виртуальных бумажников, даже в случае взлома операционной системы. На сегодняшний день всё более популярными являются площадки по продажам современной криптовалюты. Многими пользователями создаются виртуальные кошельки, совершенствуются операции в рамках данного рынка. Некоторые криптобумажники заводят на стационарных компьютерах либо ноутбуках. Экспертами было рассказано, почему не следует так поступать. В персональных компьютерах отсутствует пока среда TEE. Она имеется только в смартфонах. Таким образом, заводя на ПК криптокошелек, пользователь рискует предоставить хакерам доступ к своему бумажнику
Кибермошенники в случае проникновении в систему получат доступ к имеющейся конфиденциальной информации касательно виртуальной валюты. Со смартфонами это невозможно, потому что у них имеется особая среда TEE. Но от неё мало будет проку, если пользователь будет ключи хранить в обыкновенной памяти смартфона.