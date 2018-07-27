Эксперты пояснили, почему на смартфоне выгодно устанавливать криптокошелек

На смартфонах выгодно осуществлять установку криптокошелька, потому что он имеет независимую среду TEE. Даже операционная система к ней не имеет подхода. Вследствие этого кибермошенники не смогут получить доступ к ключам так называемых виртуальных бумажников, даже в случае взлома операционной системы. На сегодняшний день всё более популярными являются площадки по продажам современной криптовалюты. Многими пользователями создаются виртуальные кошельки, совершенствуются операции в рамках данного рынка. Некоторые криптобумажники заводят на стационарных компьютерах либо ноутбуках. Экспертами было рассказано, почему не следует так поступать. В персональных компьютерах отсутствует пока среда TEE. Она имеется только в смартфонах. Таким образом, заводя на ПК криптокошелек, пользователь рискует предоставить хакерам доступ к своему бумажникуКибермошенники в случае проникновении в систему получат доступ к имеющейся конфиденциальной информации касательно виртуальной валюты. Со смартфонами это невозможно, потому что у них имеется особая среда TEE. Но от неё мало будет проку, если пользователь будет ключи хранить в обыкновенной памяти смартфона.