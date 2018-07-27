Нелепый наряд Насти Каменских на красной дорожке фестиваля разочаровал поклонников

Звезда решила надеть спортивные брюки, дополнив образ топом и босоножками на шпильках. После просмотра сюжета подписчики отметили, что спортивный стиль является неудачным решением для такого мероприятия, а также вещи просто не сочетаются друг с другом. Обиженные фанаты стали упрекать Настю Каменских в отсутствии стиля, после чего недоброжелатели заговорили о копировании Ким Кардашьян.Пользователи сетей заметили, что наряд сильно полнит исполнительницу, назвав его безвкусицей. Они заметили, что артистка стала походить на других коллег и потеряла индивидуальность, но в этот раз она смотрелась намного скромнее других знаменитостей.