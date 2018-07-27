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Нелепый наряд Насти Каменских на красной дорожке фестиваля разочаровал поклонников

Певица часто подвергается критике из-за чрезмерно провокационных образов, но сейчас решила изменить стиль, опубликовав фото в Instagram. Нелепый наряд Насти Каменских на красной дорожке фестиваля разочаровал поклонников и вызвал новый поток негативных комментариев.

Звезда решила надеть спортивные брюки, дополнив образ топом и босоножками на шпильках. После просмотра сюжета подписчики отметили, что спортивный стиль является неудачным решением для такого мероприятия, а также вещи просто не сочетаются друг с другом. Обиженные фанаты стали упрекать Настю Каменских в отсутствии стиля, после чего недоброжелатели заговорили о копировании Ким Кардашьян.

Нелепый наряд Насти Каменских на красной дорожке фестиваля разочаровал поклонников


Пользователи сетей заметили, что наряд сильно полнит исполнительницу, назвав его безвкусицей. Они заметили, что артистка стала походить на других коллег и потеряла индивидуальность, но в этот раз она смотрелась намного скромнее других знаменитостей.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:48
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