АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шумеры: Наследники внеземной цивилизации или потомки убедийцев
EUR 73.82 USD 62.95
Курс валют на 27.07.2018

Юлия Ковальчук удивила поклонников нарядом без нижнего белья на красной дорожке в Баку

Певица опубликовала новое фото в Instagram, признавшись, что опоздала на мероприятие из-за вечеринки. Юлия Ковальчук удивила поклонников нарядом без нижнего белья на красной дорожке в Баку, затмив им образы своих коллег.

Броский внешний вид звезды в платье с глубоким разрезом, подчеркнувшим все достоинства великолепной фигуры, сразу привлек к себе внимание подписчиков. Они оценили прозрачную вставку сбоку, скрывающую пикантные изюминки Юлии Ковальчук, после чего стали писать много лестных слов в комментариях.

Юлия Ковальчук удивила поклонников нарядом без нижнего белья на красной дорожке в Баку


Пользователи сетей отметили, что такой провокационный стиль знаменитости вполне уместен на фестивале. Многие люди назвали ее сногсшибательной особой, не побоявшейся показаться перед зрителями в модной одежде. Артистка вне сцены предпочитает носить скромные аналоги, позволяющие проводить время со своей наследницей.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:48
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Водоросли, зеленые овощи и субпродукты помогают
За голову собаки, учуявшей тонну наркотиков
Наряд Ани Лорак вызвал восхищение у гостей
Департамент Михаила Сироткина взял на вооружение
Александру Черно в купальнике хейтеры сравнили с
Учёные создали растворяемый в воде пластик
Выдержанные сыры, квашеная капуста и сушеные
Певица Слава опубликовала пикантное фото в
Ростех представил модель парашюта для эвакуации
Ксения Бородина поставила парням-одиночкам
Огурец при регулярном употреблении снижает
Ученые: Спаржу, томаты и шпинат лучше употреблять
Дарья Друзьяк призналась, что в студенчестве
16-летняя дочь Григория Лепса шокировала Юрмалу
Ольга Шелест «попала на деньги» из-за
Ольга Орлова показала сыну страну восходящего
Марка Genesis обогнала Porsche в рейтинге
Филипп Киркоров преждевременно покидает фестиваль
Текила в умеренных дозах поможет человеку
20-летняя жена Андрея Чуева заявила, что в сексе
Священник из Подмосковья убил супругу после
GM до премьеры рассекретил интерьер нового
Елена Кондулайнен поразила поклонников стройной
Оптимальная продолжительность дневного сна для
Юлия Ковальчук удивила поклонников нарядом без
Нелепый наряд Насти Каменских на красной дорожке
22-летний блогер Никита Шалагинов умер от
Актриса Мишель Уильямс тайно вышла замуж за
Китай впервые запустил в космос холодные атомные
Ученые: Умеренное употребление алкоголя, отказ от
Просмотреть все новости