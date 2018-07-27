Юлия Ковальчук удивила поклонников нарядом без нижнего белья на красной дорожке в Баку
Певица опубликовала новое фото в Instagram, признавшись, что опоздала на мероприятие из-за вечеринки. Юлия Ковальчук удивила поклонников нарядом без нижнего белья на красной дорожке в Баку, затмив им образы своих коллег.
Броский внешний вид звезды в платье с глубоким разрезом, подчеркнувшим все достоинства великолепной фигуры, сразу привлек к себе внимание подписчиков. Они оценили прозрачную вставку сбоку, скрывающую пикантные изюминки Юлии Ковальчук, после чего стали писать много лестных слов в комментариях.
Пользователи сетей отметили, что такой провокационный стиль знаменитости вполне уместен на фестивале. Многие люди назвали ее сногсшибательной особой, не побоявшейся показаться перед зрителями в модной одежде. Артистка вне сцены предпочитает носить скромные аналоги, позволяющие проводить время со своей наследницей.
Броский внешний вид звезды в платье с глубоким разрезом, подчеркнувшим все достоинства великолепной фигуры, сразу привлек к себе внимание подписчиков. Они оценили прозрачную вставку сбоку, скрывающую пикантные изюминки Юлии Ковальчук, после чего стали писать много лестных слов в комментариях.
Пользователи сетей отметили, что такой провокационный стиль знаменитости вполне уместен на фестивале. Многие люди назвали ее сногсшибательной особой, не побоявшейся показаться перед зрителями в модной одежде. Артистка вне сцены предпочитает носить скромные аналоги, позволяющие проводить время со своей наследницей.